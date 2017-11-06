Збірні України завоювали дві нагороди на командному чемпіонаті Європи з шахів

Чоловіча і жіноча збірні України з шахів вибороли дві бронзові нагороди на командному чемпіонаті Європи з шахів, який проходив на грецькому острові Крит.

Про це повідомляє Xsport.

У складі чоловічої збірної виступали Павло Ельянов, Руслан Пономарьов, Юрій Криворучко, Юрій Кузубов і Мартин Кравців. За підсумками дев'яти раундів українці здобули 6 перемог, зазнали 2 поразок і один раунд звели внічию, посівши в підсумковій таблиці третє місце.

Перед останнім раундом українці зберігали шанси на перше місце, але зіграли внічию з Азербайджаном - 2:2. Азербайджанці в підсумку взяли золото, а срібло дісталося росіянам.

У жіночому турнірі Україну представляли Анна Музичук, Наталія Жукова, Ганна Ушеніна, Інна Гапоненко і Юлія Осьмак. В останньому раунді наші дівчата здолали Туреччину - 4:0 і стали третіми, випередивши Румунію та Польщу. Чемпіонками Європи стали росіянки, а срібло дісталося грузинкам.

Відзначимо, що в чоловічому турнірі брало участь 40 команд, у жіночому − 32.

Нагадаємо, що Анна Музичук, яка виступала в команді, нещодавно стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів.