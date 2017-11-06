Престижний турнір каратистів в Дніпрі виграв одеський клуб "Легіон"

4-5 листопада в Дніпрі відбувся міжнародний турнір з карате Dnipro Casio Cup, в якому взяли участь близько 800 кращих спортсменів з різних міст України та з Азербайджану, повідомляє прес-служба Української федерації карате.

Dnipro Casio Cup став першим міжнародним турніром з карате такого рангу в Дніпрі після включення карате до програми Олімпійських ігор.

На чотирьох татамі змагались спортсмени різних вікових груп (діти, юнаки, дорослі) та вагових категорій. Загалом до турнірної таблиці потрапили представники 40 клубів. Цікаво, що першу трійку склали клуби-переможці попереднього великого турніру – «Кубку Чорного моря», ще й в тому ж самому порядку. На першому місці – одеський клуб «Легіон». Вихованці Дениса Криловського здобули на Dnipro Casio Cup 28 медалей – 15 золотих, 3 срібних, 10 бронзових. Друге місце посіли спортсмени клубу «Катана» (Чорноморськ). Підопічні Олександра Тонкошкура та Аніти Серьогіної вибороли 24 нагороди – 12 золотих, 6 срібних, 6 бронзових. Знову на третє місце вийшов київський клуб «Чемпіон» (президент – Максим Невмержицький), в активі якого 21 медаль – 5 золотих, 5 срібних, 11 бронзових.

Добре виступили в рідних стінах господарі. Клуб «Легенда» став четвертим з 18 нагородами, випередивши таких грандів, як «Мауглі» (Одеса), «Сен-Бін» (Київ), «Вагр» (Харків). Вагомий внесок в успіх клубу вніс Роберт Широян, який тижнем раніше на молодіжному чемпіонаті світу в Тенеріфе (Іспанія) посів 5-е місце. Попри втому, учень Кирила Кірсанова взяв на домашньому татамі дві золоті медалі – в куміте серед кадетів -70 кг та в абсолюті.

Ще два дніпровські клуби – «Ренсей» та «Іппон» посіли 11-е та 12-е місця, відповідно.

Треба відзначити вдалий виступ нового київського клубу «Леон» під керівництвом Олександра Єфремова – його вихованці посіли 8-е місце з 12 нагородами.

Також слід відзначити, що Dnipro Casio Cup для багатьох учасників став важливим етапом підготовки до чемпіонату України 2017 року, який 18-19 листопада відбудеться в Чернівцях.