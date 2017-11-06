У столиці відбувся турнір з фехтування з нагоди 100-річчя легендарного тренера Колчинського

Цими вихідними у Києві відбувся XVІІ Всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах пам'яті заслуженого тренера СРСР та України Семена Колчинського. 7 листопада йому мало б виповнитися 100 років.

В урочистому відкриті турніру взяли участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, начальник управління молоді та спорту КМДА, президент Федерації фехтування України Вадим Гутцайт, директор департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту Роман Вірастюк, представники Національної федерації фехтування України, уславлені фехтувальники різних років, повідомляє офіційний сайт НОК.

«Фехтування в Україні має славні та гарні традиції. Представники цього виду спорту вже давно привчили нас до нагород, адже завжди активно беруть участь у розподілі медалей на престижних змаганнях різного рівня. Ми чудово пам'ятаємо неперевершені олімпійські здобутки наших легендарних фехтувальників - Григорія Крісса, Вадима Гутцайта, Віктора Путятіна, Сергія Голубицького, Ольги Харлан та багатьох інших», - сказав під час відкриття змагань Сергій Бубка.

Відзначимо, що даний турнір є одним з найкращих змагань України у віковій категорії кадетів.

У різні роки турнір проводився із різних видів зброї. Останні 10 років відкриті Всеукраїнські змагання з фехтування пам'яті Колчинського проводяться серед шпажистів-кадетів та збирають понад 150 фехтувальників України, а також ближнього зарубіжжя. Турнір включений до переліку рейтингових змагань Федерації фехтування України для відбору у національну збірну України.