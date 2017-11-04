Запорізький "Мотор" виграв у турецького "Бешикташа" в гандбольній Лізі чемпіонів

У Харкові у Палаці спорту "Локомотив" завершився матч 6-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому чемпіон України запорізький "Мотор" обіграв турецький "Бешикташ" зі Стамбула, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч 2-3 команд Групи D, проходив у впертій боротьбі, де господарі могли відірватися від суперника в рахунку, максимум, на 3-4 голи. Перший тайм закінчився з мінімальною перевагою "Мотора" - 12:11. І тільки наприкінці гри господарі майданчика взяли ситуацію під контроль і повели з рахунком 26:22 за 3 хвилин до фінальної сирени. Незабаром, чемпіон України ще збільшив свою перевагу.

У підсумку, була зафіксована перемога "Мотора" з рахунком 28:22.

Найрезультативнішим гравцем матчу став білоруський легіонер української команди Борис Пуховський, на рахунку якого 8 голів.

Таким чином, на рахунку "Мотора" 8 очок і команда зберегла 2-е місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.