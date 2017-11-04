В Одесі відкрили стадіон "Динамо" після реконструкції

В Одесі відкрито після реконструкції стадіон "Динамо", повідомили УНІАН в прес-службі фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".

Масштабний ремонт почали восени: поки тут встановили нові трибуни і оновили бігові доріжки. В цілому роботи коштували більше шести мільйонів гривень. Як тільки відремонтований комплекс пройде сертифікацію, тут будуть проводити професійні змагання.

Першими нові бігові доріжки відновленого стадіону «Динамо» перевірили професійні спортсмени та вихованці школи олімпійського резерву. Вони пробігли 400 метрів по новому покриттю. Кажуть, з першого ж кроку відчувається різниця.

«Я не очікував, що буде така доріжка. Дуже швидко і в найкоротші терміни була зроблена робота. Сьогодні я взяв участь у такому престижному забігу і можу зробити висновки, що доріжка дуже якісна. Для тренувань це найкращий варіант, як я вважаю», — сказав майстер спорту України з легкої атлетики Валентин Олійник.

Відкриття відремонтованого стадіону співпало з річницею створення спортивного товариства «Динамо». Зараз йому виповнилося 93 роки. За словами чиновників, тут зможуть тренуватися не тільки професійні спортсмени, а й діти.

«В першу чергу це для наших дітей робилося, а потім вже, напевно, для національної олімпійської команди для підготовки до чемпіонату світу», — розповів голова Національного олімпійського комітету Одеської області Микола Мільчев.

При модернізації на стадіоні трибуни замінили, оновили загороджувальний сектор для метання молота і диска, паркан по периметру, а також постелили сучасне покриття на бігових доріжках. Робота на стадіоні почалася восени цього року, після того, як він отримав статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки — це тренування спортсменів з вадами слуху.

«Це тепер офіційна база олімпійської підготовки. Це дає право не тільки певних привілеїв, пільг по оподаткуванню, це дає право залучення сюди коштів державного бюджету для подальших кроків розвитку», — зазначив заступник голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Віктор Корж.

Ремонт комплексу обійшовся в 6,5 млн. гривень. Зараз вирішується питання сертифікації стадіону. Як тільки він отримає документи, то зможе приймати професійні змагання.

Відтепер у товаристві «Динамо» планують розпочати ремонт однойменного спортивного комплексу та водно-гребної бази в Прилиманському.