До 2023 року в Україні спрямують 1 мільярд доларів на будівництво нових водно-спортивних комплексів

Впродовж наступних п’ятьох років в Україні буде споруджено більше 100 водно-спортивних комплексів і загальний обсяг інвестицій у ці об’єкти становитиме 1 млрд доларів, повідомили УНІАН у Федерації плавання України.

Інвесторами цих об’єктів виступатимуть як оператори ринку фітнес-послуг, так і муніципалітети, які завдяки фінансовій децентралізації одержують додаткові ресурси для створення інфраструктури.

Такий прогноз озвучив перший віце-президент Федерації плавання України Володимир Шумілін на міжнародній конференції «Місто та сучасний плавальний басейн», яка розпочалася в Києві 3 листопада.

«Наш прогноз оснований на динаміці ринку, і збігається із підрахунками експертів сфери фітнес-послуг. У найближчі п’ять років в Україні з’явиться не менше ста нових водно-спортивних комплексів. Тренд уже заданий. В цьому напрямі одночасно працюють фітнес-індустрія і муніципалітети, яким децентралізація дала можливість реалізовувати потреби містян у спортивній інфраструктурі. Загальну ємність цього ринку створення таких об’єктів ми оцінюємо в 1 мільярд доларів, - зазначив В.Шумілін.

За прогнозами Федерації плавання, оператори ринку фітнес-послуг в 2018-23 роках створюватимуть нові водно-спортивні об’єкти в крупних та середніх містах (до 250 тис.жителів), а муніципалітети – як у великих містах, так і в середніх і малих.

Фітнес-оператори розвиватимуть водно-спортивні комплекси за інвестиційною моделлю, яка орієнтована на отримання прибутку і повернення інвестицій. В той час як економічна модель діяльності водно-спортивних комплексів середніх і малих міст – забезпечувати окупність їх поточного утримання.

Як наголосив президент Федерації плавання Дмитро Качуровський, Федерація надає містам методологічну допомогу з метою створення таких водно-спортивних об’єктів, які відповідають міжнародним стандартам і можуть бути задіяні для тренувань і проведення спортивних змагань.

«Мета цієї конференції – надати містам компетенції, бачення і досвід країн і міст, які знають, як потрібно будувати басейни і водно-спортивні комплекси, щоб вони були окупними і створювали містам можливість проводити у себе спортивні змагання високого рівня, - сказав Д.Качуровський. – Майбутнє розвитку плавання – у взаємодії місцевого самоврядування, Федерації та бізнесу. Це взаємовигідна співпраця. Федерація одержує базу для організації змагань за міжнародними стандартами, а міста - можливості для маркетингу».

За даними Федерації плавання, зараз в Україні експлуатується 534 басейни та плавальні комплекси, із яких 100 – приватної форми власності, які працюють в структурі фітнес-комплексів та готелів.

«Трапляються прецеденти, коли вже після спорудження об'єкту виявляється, що в цьому басейні неможливо ні тренування провести, ні змагання організувати. Відтак і власникам згодом стає нецікаво утримувати цей об'єкт. Розвивати басейни та управляти ними мають спортивні клуби і власники споруд. Ми надаємо правила і стандарти, у відповідності до яких вони повинні створюватися і розвиватися, - зазначив президент Федерації плавання.

Конференція «Місто та сучасний плавальний басейн проводиться в Києві 3-4 листопада, участь у її роботі беруть представники із 22-х областей, відповідальні за розвиток спортивної інфраструктури.