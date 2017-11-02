Український гімнаст Верняєв виграв два золота в Швейцарії, у Варинської - срібло і бронза
16:33, 02 листопада 2017Інше
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Українці успішно виступили на турнірі пам'яті Артура Гандера.
Олег Верняєв / noc-ukr.org
Український гімнаст Олег Верняєв виграв дві золоті медалі на турнірі пам'яті Артура Гандера в швейцарському Моржі. Про це повідомив офіційний сайт змагань.
Верняєв виграв загальний залік з чотирьох дисциплін з результатом 58,050 бала, випередивши німця Марселя Нгуєна на 1,3 пункти. Також Олег був кращим на брусах, набравши 15,400 бали.
У жіночій частині змагань дві медалі завоювала українка Діана Варинська – бронзу в багатоборстві (39,950) і "срібло" у вільних вправах (12,950). Перемогу у цих дисциплінах отримала японка Хітомі Хатакеда.
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