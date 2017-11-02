Український гімнаст Верняєв виграв два золота в Швейцарії, у Варинської - срібло і бронза

Український гімнаст Олег Верняєв виграв дві золоті медалі на турнірі пам'яті Артура Гандера в швейцарському Моржі. Про це повідомив офіційний сайт змагань.

Верняєв виграв загальний залік з чотирьох дисциплін з результатом 58,050 бала, випередивши німця Марселя Нгуєна на 1,3 пункти. Також Олег був кращим на брусах, набравши 15,400 бали.

У жіночій частині змагань дві медалі завоювала українка Діана Варинська – бронзу в багатоборстві (39,950) і "срібло" у вільних вправах (12,950). Перемогу у цих дисциплінах отримала японка Хітомі Хатакеда.