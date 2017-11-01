Аналітики прогнозують одну медаль для України на зимових Олімпійських іграх

Американська компанія Gracenote, яка займається обробкою метаданих, пов'язаних з музикою, відео і спортом, зробила свій прогноз на зимові Олімпійські ігри в Пхенчхані, до початку яких залишилося менше 100 днів.

Аналітики очікують, що перше місце в загальному заліку вперше з 2006 року посяде Німеччина – 35 медалей (14 золотих, 12 срібних та 9 бронзових). Другими мали стати норвежці – 32 (12,10, 10), а третіми – американці– 29 (10, 7, 12).

Прогнозується, що збірна України посяде 30-те місце в загальному заліку з однією бронзовою медаллю, передає Xsport.

Головними зірками майбутніх Ігор можуть стати Лаура Дальмайєр, якій прогнозують п'ять золотих та одну срібну медаль, а серед чоловіків найбільш титулованим повинен стати Мартен Фуркад – чотири золота та одне срібло.

Також у Gracenote взяли до уваги можливість відсторонення Росії від Олімпійських ігор. Найбільше від цього виграє Німеччина, якій додатково дістануться чотири медалі.

Нагадаємо, дворазова призерка Олімпійських ігор Віта Семеренко заявила, що повернення в біатлон дається їй важко.