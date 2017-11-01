Міноборони виділило 37 мільйонів гривень на проект реконструкції стадіону ЦСКА в Києві

Міністерство оборони України готує реконструкцію стадіону ЦСКА в Києві, який розташований на Повітрофлотському проспекті.

На проект, який складається з ескізу, робочої документації підготовчого періоду і основної робочої документації, буде витрачено близько 37 мільйонів гривень. Про це повідомляє видання "Наші гроші".

Проект реконструкції трибун на 20 тисяч місць з навісом, центральної легкоатлетичної арени, разминочно-тренувальної зони і секторів для метання повинні виконати до кінця 2018 року.

Передбачать будівництво VIP-лож з туалетами і рестораном, медіа-трибуни, телестудії, освітлення, табло. Крім того, врахують заміну дренажної системи, установку на футбольне поле системи обігріву та автоматичного поливу.

На всю модернізацію стадіону Міноборони в 2016 році збиралося виділити більше 70 мільйонів гривень.