Українка Марта Костюк стала другою у світовому юніорському рейтингу тенісисток

Міжнародна тенісна федерація (ITF) оновила юніорський рейтинг за підсумками заключного турніру сезону-2017 серед дівчаток, в якому Марта Костюк посідає 2-е місце, повідомляє офіційний сайт ITF.

На рахунку Костюк 1333.75 очки.

Українка лише 40 очок поступилася в рейтингу американці Уїтні Осігу.

Читайте такожУкраїнка Березня Костюк виграла юніорський Підсумковий тенісний турнірОсігу у нинішньому сезоні виграла юніорський Відкритий чемпіонат Франції на кортах "Ролан Гаррос" в Парижі, в той час, як Костюк перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії в Мельбурні. Також Костюк виграла юніорський US Open у парному розряді в Нью-Йорку.

Окрім того, українка виграла підсумковий турнір року Junior Masters, який відбувся у Ченду (Китай).

Боротися за 1-е місце в юніорському рейтингу в наступному сезоні-2018 українка не планує, оскільки збирається виступати вже у турнірах серед дорослих спортсменів.