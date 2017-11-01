У Житомирі Федерація стрільби з лука провела майстер-клас за грантові кошти ОДА

Вчора у Житомирі відбувся майстер-клас, який в рамках грантового проекту від облдержадміністрації провела у місті Федерація стрільби з лука.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, вчителі шкіл Житомирщини та громадськість ознайомилися з таким видом спорту як стрільба з лука, а також дізналися про мистецтвом середньовічного бою.

Спочатку присутні дізналися про те, які луки бувають, чим вони відрізняються, що потрібно для занять, а також познайомилися з мистецтвом середньовічного бою, який потроху набуває популярності в області.

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Після теоретичної частини усі бажаючі мали змогу спробувати себе у ролі лучника.

«Ми проводимо такі заходи, щоб популяризувати цей вид спорту. З 2015 року наша федерація розпочала свою роботу у Житомирській області, проте мало людей знають, що у Житомир можна навчатися, тренуватися стрільбі з лука. Зараз у нас є група з 10 дітей, однак сюди до нас приходять тренуватися і вже досвідчені спортсмени. Завдяки підтримці обласної і місцевої влади ми зміцнюємо свою матеріальну базу», – розповів УНІАН президент Житомирської федерації стрільби з лука Олександр Большаков.

Він уточнив також, що майстер-клас покликаний розповідати і популяризувати цей вид спорту.