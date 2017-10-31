ФСТ "Динамо" України відзначає 93-річчя

31 жовтня Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" відзначає 93-ю річницю з дня заснування, повідомляє офіційний сайт ФСТ.

ФСТ «Динамо» є однією з найстаріших спортивних організацій країни і однією з найуспішніших на світових спортивних змаганнях. Починаючи з 1952 року (участь спортсменів Товариства в Олімпійських іграх в Гельсінки), здобуто 174 олімпійських медалі (53 золоті, 51 срібна і 70 бронзових), чемпіонами та призерами стали 165 спортсменів.

За період Незалежності завойовано 73 олімпійські нагороди (22 золоті, 20 срібних і 31 бронзова). На останніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро у складі національної збірної України було 102 динамівських атлети з 22 територіальних організацій, що становить майже 50 відсотків загальної кількості. На Іграх динамівці здобули сім нагород: 4 срібні й 3 бронзові.

За історію свого існування товариство виховало плеяду видатних спортсменів і тренерів. Серед них: Герой України Яна Клочкова (плавання), Валерій Лобановський, Олег Блохін, Леонід Буряк (футбол),Олімпійські чемпіони та призери Ігор Валерій Борзов, Віктор Бризгін (легка атлетика), Людмила Туріщева, Катерина Серебрянська, Лілія Подкопаєва, Валерій Гончаров, Рустам Шаріпов, Ганна Різатдінова (гімнастика), Олена Підгрушна, сестри Семеренки (біатлон), Григорій Крісс, Вадим Гутцайт, Ольга Харлан (фехтування), Павло Тимощенко (сучасне п’ятиборство), Олександр Усик (бокс) та багато інших.

За 8 місяців поточного року на чемпіонатах світу та Європи динамівці здобули 92 нагороди. На всесвітній універсіаді – 17. Чемпіонами світу та Європи стали - фехтувальниця Ольга Харлан та боксер Олександр Хижняк. Срібні призери чемпіонату світу: Михайло Романчук (плавання) , Юлія Ткач (боротьба вільна), Ігор Радівілов (гімнастика). Бронзові призерки чемпіонату світу - Ганна Волошина та Єлизавета Яхно (плавання).

Упродовж усієї своєї історії ФСТ «Динамо» сприяє реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, підвищенню рівня фізичної та професійної підготовки працівників правоохоронних органів. Наразі Товариство нараховує 184 тисячі членів, працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб з 23 обласних та Київської міської організації товариства. Підписані угоди про співпрацю у сфері розвитку фізичної культури та спорту з усіма правоохоронними відомствами.

Пріоритетним напрямом традиційно залишається робота з дітьми, особливо з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, родин учасників АТО тощо. Проводяться спільні заходи з Департаментом превентивної діяльності Національної поліції України. Мета - залучити дітей та підлітків до занять фізичною культурою та спортом і в такий спосіб відволікти від негативного впливу «вулиці». Спільно з Нацполіцією реалізується проект «Спорт-поліція-діти». В рамках проекту до занять спортом залучено тисячі дітей. Серед них - діти учасників АТО, а також маленькі українці, сім’ї котрих опинились у скрутних ситуаціях.Щороку проводяться змагання за програмою «Юний динамівець».

Підсумки діяльності є переконливим свідченням, що девіз товариства: «Сила в русі та єдності» залишається актуальним в умовах українського сьогодення.