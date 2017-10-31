Збірна України з тенісу проведе матч Кубка Девіса зі Швецією в Дніпрі

Чоловіча збірна України з тенісу проведе матч першого раунду Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса проти Швеції 2-го та 3 лютого в Дніпрі.

Поєдинки будуть проводитися на кортах ВТК «Мегарон», де наша команда грала шість разів і жодного разу не поступалася. Одна з цих зустрічей — матчі з тими ж шведами в квітні 2013 року і тоді наша збірна виграла з рахунком 3:2.

Варто відзначити, що з нового року зміниться формат проведення матчів у Першій групі. Кожна зустріч буде проводитися за формулою трьох сетів, і весь матч триватиме два дні замість трьох: у п'ятницю - дві одиночні зустрічі, в суботу - парна і ще дві одиночні зустрічі.

Нагадаємо, що в останньому матчі за право залишитися в Першій групі Євро-Африканській зони Кубка Девіса наша команда всуху обіграла Ізраїль – 5:0.