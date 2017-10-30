Українець Антон Артюхов став 8-разовим чемпіоном світу з кікбоксингу

Український кікбоксер родом з Краматорська Антон Артюхов, який виступав у складі національної збірної країни, завоював три золоті медалі чемпіонату світу, ставши вже 8-разовим чемпіоном планети.

Читайте такожУкраїнський кікбоксинг: від Кличка до нових зірокЦю новину виданню "ОбщеЖитие Online" повідомив батько спортсмена Олександр Артюхов, що супроводжував сина в поїздці на чемпіонат світу до Італії.

Змагання за версією WKA, в яких брали участь 4 000 спортсменів з 68 країн світу, проходили з 26-го по 29 жовтня в італійському місті Маріна де Каррара. Україну на першості світу представляли 14 чоловік, причому відразу 7 з них - спортсмени з Донецької області, включаючи 21-річного краматорчанина Антона Артюхова.