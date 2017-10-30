Світоліна завершила сезон-2017 в ранзі шостої ракетки світу, покинувши топ-5
За результатами WTA Finals в Сінгапурі українка втратила дві позиції в рейтингу.
Краща українська тенісистка Еліна Світоліна залишила топ-5 світового рейтингу після виступу на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі.
Світоліна опустилася з четвертого рядка рейтингу на шосте місце і саме на цій позиції завершить сезон 2017 року.
Нагадаємо, що в цьому році кілька тижнів Світоліна перебувала на третьому місці в реєстрі, що стало національним рекордом України, однак результати на осінніх турнірах трохи погіршили її положення.
Нагадаємо, Світоліна програла два перші матчі на Підсумковому турнірі і здобула перемогу вже в нічого не значущому для неї матчі з Сімоною Халеп, посівши в підсумку третє місце в групі
Халеп, в свою чергу, зуміла «зі скрипом» втриматися на першій позиції, хоча всього на 40 очок від неї відстає іспанка Гарбіньє Мугуруса. Чемпіонка WTA Finals Каролін Возняцкі стала третьою — датчанка завдяки настільки гучному успіху піднялася з шостого місця.
Що стосується інших українок, то Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко зберегли свої колишні місця в топ-100 списку — 43-є, 86-е і 93-є відповідно.