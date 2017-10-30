ЗМІ показали, як готуються головні об'єкти зимової Олімпіади в Кореї (фотогалерея)
14:27, 30 жовтня 2017Інше
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До початку XXIII зимових Олімпійських ігор у Пхенчхані залишається менше двох з половиною місяців.
Reuters
Трохи більше, ніж за два місяці стартують XXIII зимові Олімпійські ігри у корейському Пхенчхані. Вони відбудуться з 9-го по 25 лютого наступного року.
Спорсмени змагатимуться з 15 зимових дисциплін.
Головним об'єктом змагань стане Олімпійський парк Хвенге, де відбудуться урочисті церемонії відкриття і закриття Ігор. Цікаво, що стадіон, на якому відбудуться обидві церемонії, після завершення Олімпіади буде розібраний.
Агентство Reuters показало, як просувається підготовка об'єктів в останні тижні напередодні початку головних зимових стартів чотириріччя.
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