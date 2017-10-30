Олімпійська чемпіонка Гуцу шкодує, що розголосила ім'я свого ґвалтівника (відео)

Дворазова олімпійська чемпіонка з гімнастики Тетяна Гуцу в інтерв'ю "Сніданку з 1+1" зізналася, що шкодує про те, що назвала ім'я білоруського спортсмена Віталія Щербо, який, за її словами, зґвалтував її 26 років тому.

Нагадаємо, злочин, як стверджує Тетяна Гуцу, відбувся під час чемпіонату світу з гімнастики в 1991 році в Штутгарті, де Гуцу і Щербо виступали у складі об'єднаної команди відразу після розпаду СРСР.

Якщо раніше Тетяна Гуцу говорила про намір подати до суду, то тепер стверджує, що своє визнання зробила під впливом гучного скандалу в Голлівуді за участю продюсера Харві Вайнштейна.