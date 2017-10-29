Українські каратисти здобули три медалі на молодіжному чемпіонаті світу
На рахунку української команди срібло й дві бронзи.
В Тенеріфе (Іспанія) завершився чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді, де збірна України завоювала три медалі - два срібла й бронза, повідомляє офіційний сайт змагань.
Найвищу нагороду в складі команди завоювала Єлізавета Сірош.
Наша спортсменка дійшла до фіналу у змаганнях вагової категорії до 61 кг. (куміте, U-21) де програла Гвендолін Філіпп з Франції й завоювала срібну нагороду.
У свою чергу, Вікторія Ващишин посіла 3-є місце в змаганнях куміте (жінки, 14-15 років, вагова категорія до 54 кг.), а Андрій Торошанко посів 3-є місце в розділі куміте у чоловіків (18-20 років, до 84 кг.)
З трьома нагородами збірна України посіла 20-те місце в загальнокомандному заліку.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу тривав в Тенеріфе з 25 по 29 жовтня.