Українські каратисти здобули три медалі на молодіжному чемпіонаті світу

В Тенеріфе (Іспанія) завершився чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді, де збірна України завоювала три медалі - два срібла й бронза, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найвищу нагороду в складі команди завоювала Єлізавета Сірош.

Наша спортсменка дійшла до фіналу у змаганнях вагової категорії до 61 кг. (куміте, U-21) де програла Гвендолін Філіпп з Франції й завоювала срібну нагороду.

У свою чергу, Вікторія ​Ващишин посіла 3-є місце​ в змаганнях куміте (жінки, 14-15 років, вагова категорія до 54 кг.), а А​ндрій Торошанко посів 3-є місце​ в розділі куміте у чоловіків (18-20 років, до 84 кг.)

З трьома нагородами збірна України посіла 20-те місце в загальнокомандному заліку.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу тривав в Тенеріфе з 25 по 29 жовтня.