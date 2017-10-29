Возняцкі обіграла у фіналі Вільямс, ставши чемпіонкою Підсумкового турніру WTA

Кароліна Возняцкі з Данії завоювала титул кращої тенісистки Підсумкового чемпіонату WТА в Сінгапурі. У фіналі вона переграла американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:4.

У другій партії Возняцкі мала перевагу - 5:0, але американка зуміла повернутися в гру і взяла чотири гейми поспіль. Лише за рахунку 5:4 на свою користь у датської тенісистки з'явилися два матчболи, і з другої спроби вона скористалася шансом, здобувши перемогу.

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин. Звертає на себе увагу кількість невимушених помилок - 32 у Вільямс і лише 8 у Возняцкі.

Для 27-річної Возняцкі цей титул став 27-м в кар'єрі, проте найпрестижнішим. Вона жодного разу не перемагала на турнірах Великого Шолома і вперше тріумфувала на WTA Finals. Кароліна завершить рік на третьому місці в рейтингу WТА, а Вінус Вільямс залишиться п'ятою ракеткою світу.

Як повідомляв УНІАН, українка Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єрі брала участь у Підсумковому турнірі WТА, але посіла третє місце в групі і не потрапила до півфіналу.