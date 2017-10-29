Українка Марта Костюк виграла юніорський Підсумковий тенісний турнір
11:59, 29 жовтня 2017Інше
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15-річна тенісистка не програла на турнірі жодного сету.
Марта Костюк / sapronov-tennis.org
Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею юніорського Підсумкового турніру в Шенжу, обігравши у фіналі представницю Словенії Кайя Ювані з рахунком 6:4, 6:3.
Про це повідомляє твіттер ITF.
15-річна Костюк відзначилася у матчі одним ейсом і двома подвійними помилками.
Зазначимо, що Марта, яка була наймолодшою учасницею турніру, не програла при цьому суперницям жодного сету.
Крім того, в цьому році Костюк здобула дві перемоги на юніорських турнірах Великого Шолома: в січні вона виграла Australian Open в одиночному розряді, а у вересні – US Open в парі.
@marta_kostyuk defeats Kaja Juvan 64 63 to win the 2017 ITF Junior Masters!!
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