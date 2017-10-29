Українка Марта Костюк виграла юніорський Підсумковий тенісний турнір

Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею юніорського Підсумкового турніру в Шенжу, обігравши у фіналі представницю Словенії Кайя Ювані з рахунком 6:4, 6:3.

Про це повідомляє твіттер ITF.

15-річна Костюк відзначилася у матчі одним ейсом і двома подвійними помилками.

Зазначимо, що Марта, яка була наймолодшою учасницею турніру, не програла при цьому суперницям жодного сету.

Крім того, в цьому році Костюк здобула дві перемоги на юніорських турнірах Великого Шолома: в січні вона виграла Australian Open в одиночному розряді, а у вересні – US Open в парі.