Збірна України з регбі обіграла Швецію у стартовій грі чемпіонату Європи

Сьогодні в Одесі чоловіча національна збірна України здобула перемогу над командою Швеції з рахунком 29:8 в першому матчі чемпіонату Європи з регбі-15 в дивізіоні «Conference 1 North», повідомляє офіційний сайт Федерації регбі України.

Багато в чому позначився досвід і зіграність української команди. Це в першу чергу стосується гри господарів поля при стандартах, де у шведів не виходило зовсім нічого. Добре проявили себе форварди, а флай-хав Сергій Церковний, вміло керував діями партнерів і відзначився дублем.

Скандинави сподівалися на креативність десятого номера і помилки українців. Але клас господарів об'єктивно був вище. Шведам вдалося організувати спробу в першому таймі і забити штрафний після перерви. Цікаво, що удари по воротах гостей спочатку виконував хукер, який так і не відзначився результативними діями.

Збірна України чотири рази приземляла м'яч у "заліковці" суперника. Олег Косарєв точно виконав три реалізації і штрафний. Наприкінці емоції захлиснули регбістів, як наслідок, вболівальники побачили дві жовтих і дві червоні картки, але це не завадило українській дружині здобути заслужену перемогу.

Наступний поєдинок за участю підопічних Валерія Кочанова в рамках першості Старого Світу пройде 4 листопада у Паневежисі - проти збірної Литви.

Україна (15) 29:8 (8) Швеція

Спроби: Церковний (25, 59), В. Литвиненка (32, 54) – Арвідсон (12);

Реалізації: Косарєв (26, 55, 60) – Горомару-6;

Штрафні: Косарєв (7) – Кларен (49);

Жовті картки: Залізняк (62), Ст. Литвиненко (74) – немає;

Червоні картки: Радчук (77) – Кожани (77).

Результати ігор ЧЄ в дивізіоні «Conference 1 North»:

14.10.2017 Швеція – Угорщина 12:10

21.10.2017 Угорщина – Латвія 6:12

28.10.2017 Україна – Швеція 29:8

28.10.2017 Латвія – Литва 19:33