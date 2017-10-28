Українські шпажисти здобули три медалі етапу Кубка світу з фехтування в Берні
19:51, 28 жовтня 2017Інше
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На рахунку Богдана Нікішина - срібло, у Ігоря Рейзліна і Володимира Станкевича - по бронзі.
Нікішин дійшов до фіналу етапу Кубка світу / noc-ukr.org
У Берні (Швейцарія) завершився етап Кубка світу з фехтування на шпагах, в якому відразу три медалі завоювали українці, повідомляє офіційний сайт змагань.
У фіналі українець Богдан Нікішин програв корейцю Сангіюнг Парку з рахунком 8:15. Таким чином, Нікішину дісталася срібна медаль.
У свою чергу, у півфіналі Ігор Рейзлін поступився Нікішину, а Станкевич - Парку. З урахуванням того, що "малий фінал" на етапах Кубка світу не проводиться, обом переможеним були вручені бронзові нагороди.
У неділю відбудуться командні змагання.
Етап КС з фехтування на шпагах проходить в Берні з 27 по 29 жовтня.
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