Українські шпажисти здобули три медалі етапу Кубка світу з фехтування в Берні

У Берні (Швейцарія) завершився етап Кубка світу з фехтування на шпагах, в якому відразу три медалі завоювали українці, повідомляє офіційний сайт змагань.

У фіналі українець Богдан Нікішин програв корейцю Сангіюнг Парку з рахунком 8:15. Таким чином, Нікішину дісталася срібна медаль.

У свою чергу, у півфіналі Ігор Рейзлін поступився Нікішину, а Станкевич - Парку. З урахуванням того, що "малий фінал" на етапах Кубка світу не проводиться, обом переможеним були вручені бронзові нагороди.

У неділю відбудуться командні змагання.

Етап КС з фехтування на шпагах проходить в Берні з 27 по 29 жовтня.