Українці Омельчук і Коростильов завоювали три медалі у фіналі Кубка світу зі стрільби
На рахунку наших спортсменів 2 срібла та 1 бронза.
У Делі (Індія) проходить фінал Кубка світу зі спортивної стрільби, де три нагороди протягом двох днів змагань завоювали представники збірної України, повідомляє офіційний сайт змагань.
У Олега Омельчука - срібло і бронза, а у Павла Коростильова срібло.
Напередодні, у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м українці зайняли два призових місця. Павло Коростильов завоював срібло, поступившись лише 0,7 очка японцеві Томоюкі Мацуді, який переміг зі світовим рекордом – 241,8. Бронзу виграв Олег Омельчук (218,8).
А сьогодні Омельчук став срібним призером у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 50 м з результатом 228,0 очок. Переміг серб Дамір Микеч, випередивши українця на 1,3 бала. Трійку призерів замкнув Аманпріт Сінх з Індії (202,2).
Фінал Кубка світу зі спортивної стрільби проходить в Делі з 23 по 30 жовтня.