Світоліна виграла останній матч у WTA Finals

У Сінгапурі завершився останній матч групового етапу тенісного WTA Finals-2017, де українка Еліна Світоліна переграла румунку Сімону Халеп, повідомляє офіційний сайт змагань,

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Гра тривала трохи більше години і протягом всього цього часу українка мала помітну перевагу. При цьому, наша спортсменка достроково втратила всі шанси пробитися в півфінал, в той час, як її суперниці Халеп потрібна була тільки перемога з рахунком 2:0 по сетах для потрапляння у четвірку кращих спортсменок.

Читайте такожВінус Вільямс вийшла у півфінал WTA FinalsТим не менш, українка вела гру, виграла ряд геймів на подачі суперниці і жодного разу не дала привід засумніватися в своїй перемозі.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці групи співвідношення перемог і поразок виглядає так: Каролін Гарсія і Каролін Возняки - 2/1, Світоліна і Халеп - по 1/2.

Крім Гарсії і Возняки в півфінал з іншої групи також вийшли Кароліна Плишкова і Вінус Вільямс.

Вирішальні матчі турніру пройдуть 28-29 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, WTA Finals-2017 - підсумковий турнір року за участю 8 найсильніших тенісисток світу - проходить в Сінгапурі з 22 по 29 жовтня.