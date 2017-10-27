Світоліна втратила шанси на вихід у півфінал WTA Finals

У Сингапурі завершився передостанній матч групового етапу тенісного WTA Finals-2017, де француженка Каролін Гарсія обіграла Каролін Возняки з Данії і, таким чином, перегородила шлях до півфіналу українці Еліні Світоліній, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:6, 6:3, 7:5.

Возняки, яка виграла перші два матчі на цьому турнірі з великою перевагою, легко взяла і стартову партію в цьому матчі - 6:0, довівши різницю виграних і програних сетів до 5/0. Після того, як датчанка фактично гарантувала собі місце у півфіналі Підсумкового турніру року вона явно втратила інтерес до гри.

У другій партії Возняки програла з рахунком 3:6, а по ходу третьої вела з різницею в два гейми, але дозволила опонентці зрівняти рахунок, а при 5:5, в свою чергу, програла два гейми поспіль - 5:7.

Таким чином, у Возняки і Гарсії різниця перемог і поразок становить 2:1, в той час як у Світоліної - 0:2. І наша спортсменка ніяк не зможе наздогнати опоненток в боротьбі за 1-2 місця в групі і вихід в півфінал.

Як повідомляв УНІАН, в останньому матчі групового турніру зійдуться Симона Халеп (Румунія) та Еліна Світоліна (Україна). Гра розпочнеться о 14.00 за київським часом.

WTA Finals-2017 - підсумковий турнір року за участю 8 найсильніших тенісисток світу - проходить в Сінгапурі з 22 по 29 жовтня.