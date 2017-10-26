Вінус Вільямс вийшла у півфінал WTA Finals

У Сінгапурі завершився останній матч Білої групи тенісного WTA Finals-2017, в якому американка Вінус Вільямс обіграла Гарбинье Мугурусу з Іспанії і вийшла в півфінал, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 7:5, 6:4.

Суперниці провели рівний матч, де в обох партіях йшла запекла боротьба з мінімальною перевагою Вільямс в кінцівках. Доля першої партії була вирішена за рахунку 5:5, коли Вінус виграла два гейми поспіль.

А в другому сеті Мугруза вигравала 3:1, потім Вільямс зрівняла рахунок (3:3), а при рахунку 4:4 виграла два гейми поспіль - 6:4.

Вільямс реалізувала 6 брейк-поінтів проти 4 - у Мугуруси.

Всього американка виграла 78 розіграшів м'ячів при 70 - у суперниці.

Читайте такожПлишкова стала першою півфіналісткою Підсумкового турніру WTAРаніше сьогодні у матчі, який нічого не вирішував, з турнірної точки зору, Кароліна Плишкова з Чехії, що достроково пробилася до півфіналу з 1-го місця в групі, програла аутсайдеру квартету Олені Остапенко з Латвії - 3:6, 1:6.

Таким чином, у Плишкової та Вільямс співвідношення перемог і поразок на груповому етапі 2/1, а у Мугурузи і Остапенко - 1/2.

У п'ятницю свої заключні матчі в Червоній групі проведуть Кароліна Возняки (Данія) - Каролін Гарсія (Франція) і Симона Халеп (Румунія) - Еліна Світоліна (Україна). Світоліна ще має шанси на вихід у півфінал. Для цього необхідно, окрім своєї перемоги над Халеп, також сподіватися на перемогу Возняки над Гарсією. У цьому випадку у Гарсії, Халеп і Світоліної буде співвідношення перемог і поразок 1/2 і доля 2-го місця вирішиться за додатковими показниками.

Як повідомляв УНІАН, WTA Finals-2017 - підсумковий турнір року за участю 8 найсильніших тенісисток світу - проходить в Сінгапурі з 22 по 29 жовтня.