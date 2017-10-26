Обидві українські професійні велокоманди можуть зникнути до кінця року

У 2018 році Україна може залишитися без професійних команд в шосейному велоспорті, повідомляє SportArena.

На даний момент в Україні існують дві професійні шосейні команди — Kolss Cycling Team і ISD, виступаючі в європейському Континентальному турі — третьому за рангом велодивізіоні.

Однак зараз обидві команди близькі до припинення свого існування через конфлікт з керівництвом Федерації велоспорту України.

Про це президент СК Кольсс Микола Скоренко і директор Міжнародного спортивного клубу " ІСД " Марк Бельгейзімер заявили у відкритому листі президенту Федерації велоспорту України Олександру Башенко:

Розпуск Kolss Cycling Team і ISD залишить Україну без професійних команд в шосейному велоспорті в 2018 році, а більшість українських гонщиків — без місця роботи.

На даний момент у складах Kolss Cycling Team і ISD виступають практично всі українські велогонщики, за винятком двох представників країни у Світовому Турі — Андрія Гривка з Астани і неопрофі Марка Падуна (Bahrain Merida), а також гонщика Континентальної Amore & Vita Марлена Зморки, Олександра Головаша (Minsk Cycling Club), Олексія Касьянова, Артема Теслера та Володимира Гоменюка, які виступають за китайську Континентальну Yunnan Landscape і гонщика іншої китайської Континентальної команди Hainan Jilun Сергія Гретчина.