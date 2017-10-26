Словенська біатлоністка, призер Олімпіади в Сочі попалася на допінгу

Допінг-проба бронзової призерки зимової Олімпіади-2014 словенської біатлоністки Теі Грегорін дала позитивний результат. Про це Міжнародний олімпійський комітет вже поінформував Міжнародний союз біатлоністів.

Позитивна проба була виявлена в ході повторної перевірки тестів з Олімпійських ігор-2010 у Ванкувері. Вона була взята 6-7 лютого 2010 року і показала наявність метаболіту стимулятора гормону росту.

На даний момент Грегорін відсторонена від всіх змагань. Слухання по її справі пройдуть в листопаді цього року.

Читайте такожАнтидопінгові організації 17 країн зажадали звільнити Росію від Олімпіади-2018Відзначимо, що в сезоні-2009/10 Грегорін була десятою в загальному заліку Кубка світу, а у трьох гонках Олімпійських ігор-2010 увійшла до десятки кращих, включаючи 5-е місце в мас-старті.

У 2014 році вона завоювала бронзу на Олімпійських іграх у Сочі в гонці переслідування, випередивши українку Валентину Семеренко, яка фінішувала п'ятою.

Нагадаємо, раніше МОК завершив перевірку допінг-проб з Олімпійських ігор-2014. В кінці листопада стане відомо, чи будуть допущені російські спортсмени на Олімпійські ігри в Пхенчхані.