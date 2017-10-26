Двоє українських стрільців взяли медалі на Кубку світу, один - з рекордом

Українці Павло Коростильов і Олег Омельчук завоювали медалі на етапі Кубка світу в Індії зі стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів, повідомляє Хsport.

На турнірі в Нью-Делі Омельчук завоював бронзу, показавши результат 218,8 очок, а Коростильов набрав 241,1 пункту і посів друге місце, при цьому встановивши світовий рекорд серед молоді. Коростильову не вистачило 0,7 очка до золота етапу Кубка світу, яке дісталося японцеві Томоюкі Мацуді.

Нагадаємо, що на початку серпня збірна України виступала на чемпіонаті Європи в Баку, де Коростильов став триразовим чемпіоном. Омельчук завоював срібло у вправі МП-6.