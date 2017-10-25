Жахливі відчуття: Світоліна переживає через поразку від Гарсії (відео)

Українка Еліна Світоліна після прикрої поразки у другому турі Підсумкового турніру WTA виглядала вкрай виснаженою і розчарованою, але знайшла в собі сили відповісти на запитання ЗМІ.

«Я не хочу вдаватися в деталі (своєї поразки, - УНІАН). Може бути, все міг вирішити один розіграш, але я втратила свої шанси і вже нічого не можу виправити. Я не можу повернутися на корт і переграти матч.

Я не можу описати, як себе почуваю. Якщо б у мене були слова для цього, то сказала б... Жахливі відчуття.

Читайте такожСвітоліна у важкій боротьбі програла другий матч поспіль на Підсумковому турнірі Звичайно, я очікувала кращого тижня і кращого тенісу від себе, але, на жаль, все пішло не так.

Чи легше мені від того, що я ще можу вийти в півфінал? У мене вже немає надій ні на що. Я просто постараюся відновитися і повернути свою гру.

На тренуванні до цього все було добре. Можливо, трохи було важко фізично. Але, коли я беру участь у турнірі, то намагаюся вичавлювати максимум і не звертати уваги на втому. Після Сінгапуру у мене будуть питання до себе і до моєї команди, тому що в цих матчах я показала дійсно жахливий теніс. Іноді я поступала в різних ситуаціях так, ніби я зовсім не думала», - цитує українську тенісистку Xsport.

Нагадаємо, Світоліна програла Гарсії в трьох партіях. Тим не менш, українка ще зберігає шанси на півфінал. Для цього їй необхідно обігравати в третьому турі Халеп і сподіватися на поразку Гарсії від Возняцкі.