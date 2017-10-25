У Житомирі відбудеться обласний турнір з регбі на візках

16:26, 25 жовтня 2017
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Гра складається із чотирьох періодів по вісім хвилин.

oda.zt.gov.ua

У Житомирі 27-29 жовтня відбудеться Відкритий турнір Житомирської області з регбі на візках. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, змагання проходитимуть у залі Житомирського вищого професійного училища-інтернату (вул. Небесної сотні, 43-а).

«Це вже другий такий турнір з регбі на візках в області, у минулому році він проходив у Баранівці. Саме у Баранівці тренується наша команда з 6 спортсменів. Традиційно переможці отримають кубки, медалі та цінні подарунки», – розповів УНІАН керівник регіонального центру «Інваспорт» Юрій Панасюк.

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У турнірі візьмуть участі спортсмени з обмеженими можливостями з Житомирської та Київської областей, а також з Рівного та Одеси.

Нагадаємо, у регбі на візках об’єднали правила із класичного регбі та американського футболу. Гра проходить на баскетбольному майданчику. Кожна команда складається з 12 гравців, одночасно на поле виходять по четверо. Спортсмени грають у спеціально сконструйованих «гладіаторських» інвалідних візках. У грі використовується волейбольний м’яч, який можна нести, котити, кидати, передавати руками. М’яч не можна затримувати більше, ніж на 10 секунд.

Гра складається із чотирьох періодів по вісім хвилин.

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