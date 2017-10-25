Найкращий український тенісист Долгополов оголосив про дострокове завершення сезону
Спортсмен пропустить залишок сезону, зокрема - турнір серії Masters у Парижі.
Найкращий український тенісист Олександр Долгополов оголосив про те, що достроково завершує сезон-2017 і пропустить. зокрема, турнір серії Masters у Парижі. Про це він написав на особистій сторінці в Instagram.
«Останні пару тижнів видалися не найлегшими для нас. Було завдання як можна вище закінчити цей рік у рейтингу, щоб був хороший заділ на початок нового сезону, але, на жаль, сил вже не вистачило.
Хотілося краще, але ми дуже раді, що друга частина сезону вдалася після такої важкої травми влітку.
Ми зі своєю командою прийняли рішення не грати Париж і закінчити сезон, бо вже немає сил і емоцій виступати на вищому рівні. Дякую за підтримку, сподіваємося, що 2018-й буде здоровіше і успішніше».
Напередодні Долгополов програв у першому ж колі на турнірі Swiss Indoors Basel категорії ATP World Tour 500 з призовим фондом в $2,3 млн. Українець практично без боротьби поступився у двох партіях - 4:6, 1:6.
Як повідомляв УНІАН, тижнем раніше Долгополов програв у першому ж колі на тенісному European Open в Бельгії.
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