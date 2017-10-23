Світоліна: відчувала себе не в своїй тарілці

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала поразку від Каролін Возняцкі у першому матчі Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі.

«Сьогодні я втратила свій ритм після пари геймів. Відчувала себе не в своїй тарілці. Були дуже погані відчуття на корті сьогодні.

Каролін грала дуже здорово, подавала дуже добре. Це все її заслуга. Думаю, що це був один з кращих матчів (проти мене).

Сьогодні був поганий день, але вже через 2 години буде новий день. Я постараюся перегрупуватися, прибрати негативні думки.

Читайте такожСвітоліна стартувала на Підсумковому турнірі з розгромної поразки від ВозняцкіВ середу я граю з Гарсією. У нас був дуже важкий матч в Пекіні. Я могла його виграти і двох, і трьох сетах, але не використовувала багато шансів. Тим не менш, з того матчу я взяла кілька уроків, які намагатимуся використовувати в матчі тут, в Сінгапурі», – сказав Світоліна, яку цитує Тенісний портал України.

Нагадаємо, сьогодні українка в чисту програла у стартовому поєдинку турніру в Сінгапурі - 2:6, 0:6.