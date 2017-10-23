У грецькій Олімпії відбулася репетиція церемонії запалювання вогню зимової Олімпіади-2018 (фото)
Стартуватиме олімпійська естафета завтра, 24 жовтня.
В Олімпії (Греція) відбулася генеральна репетиція церемонії запалювання олімпійського вогню зимової Олімпіади 2018 року в Пхенчхані, повідомляє Reuters.
Ритуал запалювання священного вогню походить від стародавніх греків і був відновлений П'єром де Кубертеном в 1912 році.
Згідно традиції, 11 жінок, що зображають жриць, проводять церемонію, в ході якої одна з них запалює вогонь за допомогою параболічного дзеркала, фокусуючого промені Сонця.
Олімпійський вогонь символізує чистоту, намагання вдосконалюватися і боротьбу за перемогу, а також мир і дружбу.
Роль Верховної жриці у церемонії цього разу виконує грецька актриса Катерина Леу.
Головна церемонія запалювання вогню зимової Олімпіади-2018 відбудеться завтра, 24 жовтня. Після цього олімпійський вогонь помандрує в корейський Пхенчхан, де з 9-го по 25 лютого пройдуть Олімпійські ігри.