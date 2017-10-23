Україна завоювала чотири медалі на чемпіонаті Європи з велотреку

На чемпіонаті Європи з велотреку, який завершився у Берліні, чергову "бронзу" завоювали українські велосипедисти.

В дисципліні кейрін на третю сходинку п'єдесталу піднявся Андрій Винокуров, який поступився на дистанції тільки німцеві Максиміліану Леві, який став чемпіоном, і натуралізованому австралійцю Шейну Перкінсу, який зараз виступає за Росію.

Таким чином, Україна завершила чемпіонат Європи з чотирма медалями. Нагадаємо, раніше бронзову нагороду в скретчі виграв Роман Гладиш, а у жінок відзначилися Любов Басова (бронза) і Тетяна Клімченко (срібло).

Чемпіонат Європи проходив у німецькій столиці з 19-го по 22 жовтня.