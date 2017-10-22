Українка Ганна Музичук виграла чемпіонат Європи зі швидких шахів

Українка Ганна Музичук виграла золоту медаль чемпіонату Європи зі швидких шахів, повідомляє chess24.

Музичук не програла в жодній з 11 партій турніру, всього набравши 9 очок. У росіянки Катерини Лагно, яка прийшла другою, – 8,5 балів.

Також у турнірі брали участь українки Інна Гапоненко (14-е місце), Анастасія Кольба (28-е місце) і Євгенія Долуханова (41-е місце).

Зазначимо, що Ганна Музичук – чинна чемпіонка світу зі швидких шахів та діюча чемпіонка світу з бліцу.