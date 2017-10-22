Українка Ганна Музичук виграла чемпіонат Європи зі швидких шахів

22:10, 22 жовтня 2017
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Музичук не програла в жодній з 11 партій турніру.

Ганна Музичук / xsport.ua

Українка Ганна Музичук виграла золоту медаль чемпіонату Європи зі швидких шахів, повідомляє chess24.

Музичук не програла в жодній з 11 партій турніру, всього набравши 9 очок. У росіянки Катерини Лагно, яка прийшла другою, – 8,5 балів.

Також у турнірі брали участь українки Інна Гапоненко (14-е місце), Анастасія Кольба (28-е місце) і Євгенія Долуханова (41-е місце).

Зазначимо, що Ганна Музичук – чинна чемпіонка світу зі швидких шахів та діюча чемпіонка світу з бліцу.

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Теги: #Ганна Музичук#Ганна Музичук виграла чемпіонат Європи