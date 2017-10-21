Басова завоювала другу медаль для збірної України за день ЧЄ з велоспорту на треку

У Берліні завершився фінал у жіночому кейріні на чемпіонаті Європи з велоспорту, де бронзову медаль завоювала українка Любов Басова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка впевнено провела гонку, в якій брали участь шість спортменок. На фінішній прямій, наша спортсменка поступилася тільки Крістині Фогель з Німеччини і Сімоне Крупецкайте з Литви.

Ця медаль стала другою для команди України за один день змагань. Раніше сьогодні Тетяна Клімченко виграла срібло в скретчі.

Як повідомляв УНІАН, у перший день змагань Роман Гладиш завоював бронзу в чоловічому скретчі.

ЧЄ з велоспорту проходить в Берліні з 19 по 22 жовтня.