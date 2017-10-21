Басова завоювала другу медаль для збірної України за день ЧЄ з велоспорту на треку
22:56, 21 жовтня 2017Інше
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Наша спортсменка завоювала медаль у кейріні.
Любов Басова принесла збірній України другу медаль ЧЄ за день / xsport.ua
У Берліні завершився фінал у жіночому кейріні на чемпіонаті Європи з велоспорту, де бронзову медаль завоювала українка Любов Басова, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка впевнено провела гонку, в якій брали участь шість спортменок. На фінішній прямій, наша спортсменка поступилася тільки Крістині Фогель з Німеччини і Сімоне Крупецкайте з Литви.
Ця медаль стала другою для команди України за один день змагань. Раніше сьогодні Тетяна Клімченко виграла срібло в скретчі.
Як повідомляв УНІАН, у перший день змагань Роман Гладиш завоював бронзу в чоловічому скретчі.
ЧЄ з велоспорту проходить в Берліні з 19 по 22 жовтня.
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