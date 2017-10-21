Українка Клімченко завоювала срібло чемпіонату Європи з велоспорту

У Берліні тривають фінальні заїзди чемпіонату Європи з велоспорту на треку, де українка Тетяна Клімченко завоювала срібло в скретчі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка поступилася тільки Tріне Шмідт з Данії, обігнавши, в свою чергу, росіянку Євгенію Аугустінас.

Ця медаль стала другою для збірної України на ЧЄ в Берліні.

Як повідомляв УНІАН, у перший день турніру - четвер, 19 жовтня, Роман Гладиш завоював бронзу в чоловічому скретчі.

ЧЄ проходить у столиці Німеччини з 19 по 23 жовтня.