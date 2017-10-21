Українка Клімченко завоювала срібло чемпіонату Європи з велоспорту
22:02, 21 жовтня 2017Інше
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Наша спортсменка завоювала медаль в скретчі.
Климченко завоювала другу медаль для збірної України / Велоген
У Берліні тривають фінальні заїзди чемпіонату Європи з велоспорту на треку, де українка Тетяна Клімченко завоювала срібло в скретчі, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша спортсменка поступилася тільки Tріне Шмідт з Данії, обігнавши, в свою чергу, росіянку Євгенію Аугустінас.
Ця медаль стала другою для збірної України на ЧЄ в Берліні.
Як повідомляв УНІАН, у перший день турніру - четвер, 19 жовтня, Роман Гладиш завоював бронзу в чоловічому скретчі.
ЧЄ проходить у столиці Німеччини з 19 по 23 жовтня.
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