Українка Клімченко завоювала срібло чемпіонату Європи з велоспорту

22:02, 21 жовтня 2017
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Наша спортсменка завоювала медаль в скретчі.

Климченко завоювала другу медаль для збірної України / Велоген

У Берліні тривають фінальні заїзди чемпіонату Європи з велоспорту на треку, де українка Тетяна Клімченко завоювала срібло в скретчі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка поступилася тільки Tріне Шмідт з Данії, обігнавши, в свою чергу, росіянку Євгенію Аугустінас.

Ця медаль стала другою для збірної України на ЧЄ в Берліні.

Як повідомляв УНІАН, у перший день турніру - четвер, 19 жовтня, Роман Гладиш завоював бронзу в чоловічому скретчі.

ЧЄ проходить у столиці Німеччини з 19 по 23 жовтня.

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Теги: #ЧЄ велоспорт#Клімченко срібло ЧЄ велоспорт