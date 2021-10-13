Аліна Шинкаренко хоче більше часу приділяти особистому життю.

Призерка Олімпійських ігор в Токіо Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри. Вона в команді збірної України з артистичного плавання виграла бронзову нагороду.

22-річна Аліна наважилася на такий крок і в себе в Instagram пояснила це рішення.

"Пора зізнатися ... Я завершила свою професійну спортивну кар'єру на прекрасній ноті - олімпійська медаль. Хочу сказати величезне спасибі всім, хто допоміг прийти до цього: тренерам, дівчатам, масажистам, лікарям, рідним та близьким, які підтримували у важкі хвилини - дуже дякую", - написала текст Шинкаренко.

"Чому так рано? А чого тягнути...Комплект медалей з чемпіонату світу і Європи є. Олімпійська медаль, про яку я мріяла з дитинства, здійснилася. Рано чи пізно це доведеться зробити і йти шукати себе далі, створювати сім'ю, дітей", - додала Аліна.

Аліна Шинкаренко: здобутки

Плавчиня-синхроністка виграла з українською командою у 2019 році чемпіонат світу в хайлайті, а роком раніше стала вперше чемпіонкою Європи у довільній програмі.

На останньому чемпіонаті Європи з водних видів спорту у 2021 році Шинкаренко здобула чотири медалі: три золотих і одну срібну.

Автор: Артем Будрін