Світоліна потрапила в Червону групу WTA Finals
15:25, 20 жовтня 2017Інше
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Представниця України вперше зіграє у підсумковому турнірі року за участю восьми найсильніших спортменок світу.
Світоліна вперше опинилася на підсумковому турнірі року WTA / facebook.com/WTA
У Сінгапурі відбулося жеребкування WTA Finals-2017, за підсумками якого українка Еліна Світоліна потрапила в Червону групу, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.
Суперницею українки в групі будуть Сімона Халеп (Румунія), Каролін Возняцкі (Данія) і Каролін Гарсія (Франція).
В Білу групу увійшли Гарбіньє Мугуруза (Іспанія), Кароліна Плишкова (Чехія), Венус Вільямс (США) та Олена Остапенко (Латвія).
Як повідомляв УНІАН, WTA Fnals - підсумковий турнір року за участю 8 найсильніших спортсменок світу, відбудеться в Сінгапурі з 22 по 29 жовтня
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