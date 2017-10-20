Світоліна потрапила в Червону групу WTA Finals

У Сінгапурі відбулося жеребкування WTA Finals-2017, за підсумками якого українка Еліна Світоліна потрапила в Червону групу, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

Суперницею українки в групі будуть Сімона Халеп (Румунія), Каролін Возняцкі (Данія) і Каролін Гарсія (Франція).

В Білу групу увійшли Гарбіньє Мугуруза (Іспанія), Кароліна Плишкова (Чехія), Венус Вільямс (США) та Олена Остапенко (Латвія).

Як повідомляв УНІАН, WTA Fnals - підсумковий турнір року за участю 8 найсильніших спортсменок світу, відбудеться в Сінгапурі з 22 по 29 жовтня