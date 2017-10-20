Гладиш завоював першу "бронзу" для збірної України на чемпіонаті Європи з велотреку

Вже в перший день змагань європейської першості з велосипедного спорту (трек), яка стартувала в Берліні, скарбничка збірної України поповнилася медаллю, повідомляє офіційний сайт змагань.

Автором нагороди став Роман Гладиш, який в індивідуальній гонці на 15 км (скретч) здобув «бронзу».

Чемпіоном Європи став Адрієн Гарел з Франції, срібло - на рахунку угорця Крістіана Ловассі.

Чемпіонат Європи з велоспорту триватиме у Берліні (Німеччина) до 22 жовтня.