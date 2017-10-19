Українська тенісистка Цуренко програла у чвертьфіналі Кубка Кремля

У Москві завершився матч 1/4 фіналу тенісного "Кубка Кремля", в якому українка Леся Цуренко грала з Юлією Гергес з Німеччини і програла у двох партіях, повідомляє офіційний сайт турніру.

Наша тенісистка поступилася з рахунком 3:6, 4:6.

Українка виконала 1 ейс (подача на виліт), але допустила 4 невимушених помилки. Крім того, вона реалізувала лише 27 відсотковою брейк-поінтів проти 61 у опонентки. Також Цуренко виграла лише два гейми на прийомі, в той час як суперниця - чотири.

Гергес виграла поєдинок з другого матчболу.

Як повідомляв УНІАН, "Кубок Кремля" проходить в Москві з 15 по 22 жовтня.