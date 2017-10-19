Херсонський "Продексім" дізнався суперників у еліт-раунді Кубка УЄФА з футзалу

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) провів жеребкування еліт-раунду Кубка УЄФА з футзалу, за підсумками якого український "Продексім" (Херсон) потрапив у квартет С, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

16 команд були розділені на 4 групи по 4 колективу.

Суперниками нашої команди стануть білоруська "Сталіца" (Мінськ), італійський "Лупаренсе" та угорський "Раба Ето". За регламентом турніру у "Фінал чотирьох" виходить тільки переможець кожного групового турніру.

Еліт-раунд найпрестижнішого єврокубка з міні-футболу (з наступного сезону буде перетворений в Лігу чемпіонів) пройде з 21 по 26 листопада

Фінал чотирьох відбудеться 19-22 квітня 2018 року.