Херсонський "Продексім" дізнався суперників у еліт-раунді Кубка УЄФА з футзалу
16:38, 19 жовтня 2017Інше
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Команда потрапила у групу з суперниками з Білорусі, Італії та Угорщини.
Херсонський "Продэксим" зіграє у компанії 16 найсильніших команд Європи / uefa.com
Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) провів жеребкування еліт-раунду Кубка УЄФА з футзалу, за підсумками якого український "Продексім" (Херсон) потрапив у квартет С, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
16 команд були розділені на 4 групи по 4 колективу.
Суперниками нашої команди стануть білоруська "Сталіца" (Мінськ), італійський "Лупаренсе" та угорський "Раба Ето". За регламентом турніру у "Фінал чотирьох" виходить тільки переможець кожного групового турніру.
Еліт-раунд найпрестижнішого єврокубка з міні-футболу (з наступного сезону буде перетворений в Лігу чемпіонів) пройде з 21 по 26 листопада
Фінал чотирьох відбудеться 19-22 квітня 2018 року.
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