Світоліна прибула в Сінгапур і зробила селфі з орангутангами (фото)

Перша ракетка України Еліна Світоліна вже прибула в Сінгапур, де вперше в кар'єрі зіграє в Підсумковому турнірі WTA з 22-го по 29 жовтня.

Свій вихідний день українка присвятила екскурсії по Сінгапуру, а також невеликій фотосесії на вулицях міста. Світоліна пройшлася по маршруту від готелю Marina Bay Sands і театру Еспланада до Сінгапурського зоопарку, де зробила селфі з орангутангами, повідомляє Xsport.

Як повідомляв УНІАН, у Підсумковому турнірі WTA зіграють ще сім найсильніших тенісисток планети - іспанка Гарбіньє Мугуруса, румунка Сімона Халеп, чешка Кароліна Плішкова, американка Вінус Вільямс, представниця Данії Каролін Возняцкі, Олена Остапенко з Латвії і француженка Каролін Гарсія.

Росіянка Світлана Кузнєцова прибуде в Сінгапур в статусі запасної.