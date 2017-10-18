Олімпійська чемпіонка Гуцу відмовилася коментувати своє зґвалтування: Веду перемовини з адвокатом

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики українка Тетяна Гуцу прокоментувала ТСН-Проспорт свою заяву про зґвалтування білорусом Віталієм Щербо.

"Не можу на даний момент розмовляти на цю тему, тому що зараз веду розмову з адвокатом. Це дуже серйозна річ, це не з бухти-барахти. Це жахливе горе. І трагедія в нашому спорті. Я буду починати судовий процес. Які буду вимоги до Щербо? Я не можу сказати докладніше", - поділилася Гуцу з ТСН.

Як повідомляв УНІАН, 41-річна екс-спортсменка написала у Facebook, що в 15 років була згвалтована Щербо і це чула її подруга по збірній СРСР.

Гуцу виграла дві золоті медалі на Олімпіаді в Барселоні в 1992 році. Щербо завоював "золото" у всіх шести дисциплінах спортивної гімнастики.

В даний час Гуцу і Щербо живуть в США. Українка перебралася за океан у 1993 році після завершення спортивної кар'єри. Зараз Гуцу працює тренером в Tatiana Gutsu Gymnastics Academy. У Щербо свій гімнастичний зал Vitaly Scherbo School of Gymnastics.