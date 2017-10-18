Подруга згвалтованої олімпійської чемпіонки: Може, він трохи і ліз до неї, але щоб насильство? Ні!

Колишня гімнастка Тетяна Торопова прокоментувала скандальну заяву своєї колеги Тетяни Гуцу про те, що її зґвалтував шестиразовий олімпійський чемпіон Віталій Щербо. Колишню спортсменку цитує портал sport.tut.by.

«Хочу сказати, що ні про яке насильство за моєї присутності я поняття не маю. Нічого такого не відбувалося. Були дружні стосунки, і тільки. Я була на той час такою ж маленькою, як і вона. Вибачте мене, ми спортсмени! Впевнена, що жодного криміналу не було. Ми були зайняті спортом, а конкретно в той раз приїхали виступати, а не займатися, вибачте мене, б****ством, правильно?» — сказала гімнастка.

Читайте такожАмериканська олімпійська чемпіонка зізналася, що з 13-ти років лікар збірної примушував її до сексуТакож Торопова спростувала слова Гуцу про те, що вона знала про зґвалтування. Спортсменка розповіла, що того вечора вони з Щербо «засиділися допізна», а потім Торопова попросила його піти в свою кімнату.

«Звичайно, може, він трохи і ліз до неї, але щоб мало місце насильство? Ні! Щоб у неї був стрес на тлі чогось подібного, такого теж не пам'ятаю, чесно. Так, минуло багато років, але щоб насильство... Ні, при мені — ні», — підкреслила Торопова.

Нагадаємо, раніше колишня українська гімнастка Тетяна Гуцу в своєму акаунті в Facebook заявила, що на змаганнях в Штутгарті в 1991 році вона була згвалтована білорусом Віталієм Щербо. На той момент спортсменці було 15 років. Також вона розповіла про те, що деякі партнери по збірній СРСР, зокрема Торопова, знали про зґвалтування, але не допомогли їй.

45-річний Щербо — шестиразовий олімпійський чемпіон і заслужений майстер спорту СРСР з гімнастики. Гуцу в тому ж році стала володаркою олімпійського золота у багатоборстві та в командних змаганнях.