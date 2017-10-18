Американська олімпійська чемпіонка зізналася, що з 13-ти років лікар збірної примушував її до сексу

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Маккайла Мароні заявила про сексуальне насилля з боку колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара.

21-річна екс-спортсменка написала про це у Twitter, підтримавши рух #MeToo, який надихнув жінок зізнатися, що вони були жертвами сексуальних домагань або нападів після скандалу Харві Вайнштейна.

Дівчина зізналася, що вперше сексуальне насильство сталося, коли їй було 13 років. І тривало 7 років, поки вона не завершила кар’єру, повідомляє ТСН.

За її словами, Нассар казав, що вона "отримує необхідне медичне лікування, яке він практикує на своїх пацієнтах понад 30 років".

До "лікування" Нассар вдавався і перед тим, як Мароні виграла олімпійське "золото" та "срібло" Лондона.

Наразі горе-лікар перебуває у в’язниці в Мічигані після визнання себе винним в зберіганні дитячої порнографії в липні. Він очікує на судовий розгляд за окремими звинуваченнями у кримінальній сексуальній поведінці, у якій його звинувачують понад 125 жінок.

Як повідомляв УНІАН, українська олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Тетяна Гуцу звинуватила білоруського гімнаста Віталія Щербо у зґвалтуванні.