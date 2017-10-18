Цуренко вийшла до чвертьфіналу тенісного Кубка Кремля, Стаховський програв на European Open

Українка Леся Цуренко виграла свій матч 2-го кола Кубка Кремля з тенісу, який проходить у Москві, повідомляє офіційний сайт турніру. У свою чергу, українець Сергій Стаховський програв на European Open в бельгійському Антверпені, повідомляє сайт турніру.

Цуренко провела напружений перший сет проти Коко Вандевей з США, де лише в самій кінцівці, при рахунку 5:5, виграла два гейми поспіль. Потім начисто провалила другу партію, проте зуміла змінити гру і настільки ж упевнено виграла третій сет - 7:5, 1:6, 6:2.

Читайте такожЦуренко виграла в першому колі тенісного Кубка Кремля, Стаховський - на European OpenУ чвертьфіналі Цуренко зіграє з Юлією Гергес з Німеччини, яка в своєму матчі 1/8 фіналу обіграла Юлію Путінцеву з Казахсана - 6:3, 6:3.

У свою чергу, Стаховський у впертій боротьбі виграв першу партію у Жоао Соузи з Португалії, але програв дві наступні - 7:5, 4:6, 4:6.

Як повідомляв УНІАН, раніше свій матч в Антверпені програв інший українець Олександр Долгополов.