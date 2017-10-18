Танець на шесті офіційно визнаний видом спорту і може бути включений в олімпійську програму

Асоціація міжнародних спортивних федерацій (GAISF) визнала поул-денс спортивною дисципліною.

У свою чергу, Міжнародній федерації спортивних танців біля пілона (International Pole Sports Federation — IPSF) присвоєно «статус спостерігача». Це означає, що тепер ця організація може подати заявку на членство в Міжнародному олімпійському комітеті.

Якщо заявку затвердять, то поул-денс зможе стати повноцінним олімпійським видом спорту, приєднавшись до цілого сонму новачків, в число яких входять бейсбол, карате і серфінг, повідомляє inews.co.uk.

Читайте такожУкраїнський "Людина-павук" у гонитві за мрієюЗасновниця федерації танців біля пілона Кеті Коутс більше десяти років витратила на проведення кампанії про присвоєння поул-денсу статусу спортивної дисципліни. З моменту заснування спортивної федерації в 2009 році, поул-фітнес - суміш акробатики і гімнастики - став надзвичайно популярний у Великобританії, де базується організація, а також по всьому світу.

Зараз у IPSF є два роки, щоб виконати всі вимоги Асоціації міжнародних спортивних федерацій, щоб отримати доступ до Олімпійських ігор. До числа вимог входить відповідність всім нормам Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) та розповсюдження організації по всьому світу. У даний момент IPSF представлена в 25 країнах, включаючи Іспанію, Японію і Мексику. США і Китай повинні приєднатися до числа членів федерації найближчим часом.