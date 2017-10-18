Українська олімпійська чемпіонка Гуцу звинуватила білоруського гімнаста Щербо у зґвалтуванні

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики українка Тетяна Гуцу звинуватила білоруського гімнаста Віталія Щербо в згвалтуванні. Свою історію колишня українська спортсменка виклала на своїй сторінці в Facebook.

«Я набралася сміливості через 27 років.

Тетяна Торопова, яку я вважала своєю подругою і товаришем по збірній СРСР, спасибі тобі, що ти не набралася хоробрості, коли мені потрібно було, щоб ти постояла за мене і поборолась за права жінок в такій жахливій ситуації. Ні значить ні. Ти була там і все чула, але нічого не зробила, щоб захистити мене...

Рустам Шаріпов, спасибі тобі, що ти був чудовим товаришем свого друга і не захистив мене, коли мені було 15 років.

Читайте такожДжолі, Уотсон, дівчина Бонда і інші: кіноакадемія "Оскара" проведе нараду з-за секс-скандалу з продюсером Той, хто зґвалтував мене в Штутгарті в 1991 році, – це Віталій Щербо. Монстр, який тримав мене в моїй в'язниці і через якого я боялася так багато років. Я знаю, що ти спробуєш захистити себе. Але мої докази набагато переконливіші твоїх слів. Тепер я сильна як ніколи. Ти більше не зможеш мене зламати. Це моя історія Попелюшки.

Я пережила це, і буду підтримувати кожного, хто боїться висловитися. Я постараюся бути впевненою у своїх силах», – написала Гуцу.

Нагадаємо, Гуцу в 16 років стала дворазовою олімпійською чемпіонкою на Іграх в Барселоні в 1992 році. У тому ж році в складі збірної України вона завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи.

Щербо, якому зараз 45 років, є шестиразовим олімпійським чемпіоном і заслуженим майстром спорту СРСР. Всі свої шість золотих медалей він завоював на тій же Олімпіаді в Барселоні.

Як пише Трибуна, в даний час і Гуцу, і Щербо мешкають в США. Українка перебралася за океан у 1993 році після завершення спортивної кар'єри. Нині 41-річна Гуцу працює тренером в «Tatiana Gutsu Gymnastics Academy». Щерба живе в Лас-Вегасі, де у нього свій гімнастичний зал «Vitaly Scherbo School of Gymnastics».

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